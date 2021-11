Genoa-Roma, Abraham si carica sui social: “Pronti per domani” – FOTO

L'inglese ha segnato nell'ultimo match con il Venezia e spera di continuare domani a Marassi

La Roma perde Cristante e Villar, entrambi positivi al Covid-19, ma si avvicina al match con il Genoa comunque con fiducia. José Mourinho dovrà mettere mano alla formazione per ovviare alle assenze, ma Tammy Abraham resta una certezza. L'inglese si è sbloccato contro il Venezia nonostante la sconfitta ed è pronto a trascinare i suoi anche a Marassi contro l'altro ex Chelsea Shevchenko. "Pronti per domani. Daje!" ha scritto il numero nove sui social. Questa sera la partenza per Genova, fischio d'inizio del match fissato per domani alle 20.45.