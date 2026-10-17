Francois Modesto, Chief of Football del Genoa, ha parlato ai microfoni di SkySport prima dell'inizio del match contro la Roma. Queste le sue parole:

Stasera in campo due giovanissimi. “Merito al mister, ha avuto il coraggio di lanciare questi giovani, è un bel segnale, complimenti a lui”.

De Rossi ancora alla ricerca della chiave giusta? “L’anno scorso ha fatto un ottimo lavoro, abbiamo sempre giocato, poi dipende chi affrontiamo. Siamo con l’allenatore, le prestazioni anche da inizio anno sono sempre state buone”.

Che ambiente ha trovato? “Quando non si vince subito è difficile, ma sono arrivato venerdì scorso e ho trovato un ambiente bellissimo, la squadra è molto vicina al mister. Genoa piazza incredibile, ho trovato molta serenità, gente che sa cosa vuol dire giocare con questa maglia. Il campionato è lungo, ci saranno delle battaglie ma l’ambiente è positivo”.

MODESTO A DAZN

Come procede l'approccio e su cosa sta lavorando? "Abbiamo trovato un ambiente molto positivo, sappiamo benissimo che è una società organizzata con una tifoseria pazzesca. Ma è anche un lavoro fatto dal mister dall'anno scorso, il gruppo non è cambiato tanto. L'inizio della stagione è stato un po' difficile a livello di risultati, ma le prestazioni ci sono sempre state e lo abbiamo visto anche contro la Fiorentina. Continuiamo così, l'ambiente è positivo".

Che rapporto state instaurando con De Rossi? State pensando anche a gennaio? "Col mister siamo stati insieme tutti i giorni, siamo due giovani e siamo andati subito d'accordo. Arriviamo dal mondo del calcio da una vita. Gennaio è lontano, dobbiamo portare rispetto ai nostri ragazzi che stanno lottando e difendendo questa maglia facendo cose straordinarie. Un direttore con il suo allenatore sta insieme tutti i giorni, parliamo di tutto per il bene della squadra e della società. Non c'è nessun problema".

Vedremo Wiafe dal 1': lo conosceva prima e che cosa si aspetta da lui? "Lo conoscevo dal Modena, è stata un'operazione dell'estate. Il merito va all'allenatore, stasera giochiamo con un terzino sinistro giovane e un centrocampista giovane. Questo dimostra la qualità del nostro mister, che viene all'Olimpico senza paura contro la sua ex squadra con cui ha fatto la storia e lancia due giovani. E' un esempio da prendere in Italia, siamo molto contenti comunque vada. E' un segnale positivo e i complimenti vanno fatti al mister".