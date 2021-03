Genoa, Marchetti: “Io dal 1′? Mi alleno al massimo, come se ogni domenica dovessi giocare”

Prima del fischio d’inizio del lunch match della 26° giornata di Serie A tra Roma e Genoa, Federico Marchetti ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le sue dichiarazioni:

MARCHETTI A DAZN

Devi sapere che l’allenamento è come la partita, se ti alleni bene quando sei chiamato in causa la condizione è buona. Ti alleni al massimo, ti comporti bene come se la domenica dovessi giocare. Questo è il segreto, soprattutto quando non hai più venti anni.

Nel prepartita ha parlato pure Francesco Marroccu, ds del Genoa:

MARROCCU A DAZN

Fonseca ha detto che si aspetta un Genoa aggressivo, sarà così?

Abbiamo preparato la partita in maniera aggressiva, è l’unico modo di difenderci dal calcio della Roma.

Tanto turnover in questa partita…

Abbiamo una rosa di valore, l’allenatore ha fatto delle rotazione fisiologiche.

Soddisfatti dei risultati?

Non è tempo di bilanci, siamo concentrati per puntare l’obiettivo di maggio. Siamo convinti che questa però sia la strada giusta.