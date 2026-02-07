Genoa, lo sfogo di De Rossi: “Questo regolamento di me**a sta rovinando il gioco”

Daniele De Rossi non ci sta. Il tecnico del Genoa, dopo la sconfitta per 3-2 a Marassi contro il Napoli arrivata grazie a un rigore trasformato da Hojlund a seguito di un leggero pestone in area di Cornet ai danni di Vergara, ha lasciato trasparire tutta la sua amarezza ai microfoni di Dazn: “Non so che dire, non sappiamo che dire, parlo anche per i miei colleghi. Al di là dell’amarezza e della poca furbizia nostra, non sappiamo più niente. Il calcio a cui abbiamo giocato noi non esiste più. Non so cosa sia chiaro, non so che sport stia allenando.Un mio collega ha detto ‘Se non lo danno a noi protestiamo’. Questo regolamento distorto sta rovinando il gioco". DDR ha poi ricordato anche il ko contro la Lazio dell'ultimo turno, anche questo arrivato per 3-2 con un rigore nel finale all'Olimpico: "Ci vuole tanto carattere e tanto cuore,questo stadio ce l’ha trasmesso, i ragazzi ce l’hanno e io anche. Abbiamo perso 2 partite al 95′ per due rigori, non ce la faccio più a entrare nello spogliatoio e dire testa alta e andiamo avanti. Oggi abbiamo fatto una partita intensa, non meritavamo di finirla così un’altra volta". Come riportato da TuttoNapoli.net, De Rossi in conferenza ha rincarato la dose: "Tocca troppo spesso a noi. Devo lavorare sui dettagli di un regolamento di me*da: dobbiamo essere passivi in area, sui contrasti, attenti a non sfiorare, a saltare con le mani in tasca. È tutto cambiato ed è agghiacciante non conoscere il limite di un chiaro errore: chi lo decide? Questi ragazzi non meritano di uscire bastonati dallo stadio. Hanno fatto una partita di grande intensità contro una squadra forte. Vanno forte in settimana e devo dirlo: sono encomiabili. Ero il primo tifoso del VAR: ai miei tempi qualche rapina in meno l’avrei subita. Gli stiamo dando un potere pericoloso, ma ormai non si torna più indietro. I contatti ci saranno sempre, il gioco cambierà e sarà un peccato per tutti. Ci stiamo dentro e tutti subiremo rigori del genere".