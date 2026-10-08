Il centrocampista svizzero starà fuori almeno due settimane

Redazione
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Brutte notizie per De Rossi che perderà Sow per circa 2-3 settimane. Il centrocampista svizzero si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una una distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra. Salterà sicuramente la sfida contro la Roma (in programma il prossimo 17 ottobre) oltre a Fiorentina e Venezia. Altro infortunio con cui fare i conti per De Rossi che ha già fuori Meichtry, Colombo, Havel, Venturino e Nuredini.

sow Genoa CFC v Como 1907 - Serie A

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