Le scelte di DDR in vista della sfida dell'Olimpico

Redazione
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Roma-Genoa, le probabili formazioni: c'è Balerdi dal 1', Soulé e Mora dietro Castro

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De Rossi si prepara alla sfida con la “sua” Roma. Daniele torna all’Olimpico da avversario per la seconda volta. Sarà un ritorno più freddo, ma l’intensità e l’amore restano. Il tecnico del Genoa, dopo l’ottima vittoria con la Fiorentina, vuole fare lo scherzetto ai giallorossi. Anche perché è sulla graticola: i tre punti con la Viola non sono bastati a farlo sentire più sereno. Oggi ha diramato la lista dei convocati. Daniele riabbraccia Amorim. Seconda chiamata per Robinho Jr: il figlio d’arte era già stato convocato nell’ultimo match, quello con la squadra di Vanoli.

I convocati di De Rossi: Amorim, Baldanzi, Bijlow, Drameh, El Shaarawy, Ellertsson, Frendrup, Klisys, Marcandalli, Messias, Mitaj, Osmajic, Østigård, Otoa, Puczka, Robinho Junior, Sabelli, Sommariva, Stolz, Traoré, Vasquez, Vaz, Vitinha, Wiafe

Genoa CFC v ACF Fiorentina - Serie A

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