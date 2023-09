Genoa, Gilardino: “La Roma è molto forte fisicamente. È una squadra concreta”

Il tecnico dei rossoblù ha commentato la formazione di Mourinho in vista della sfida di domani: "Può tornare Pellegrini, si affideranno a Dybala e Lukaku. Ha due esterni di gamba, ma anche giocatori che alzano i centimetri"

Per la Roma è giornata di vigilia in vista del match di Marassi contro il Genoa di domani sera. L'allenatore dei rossoblù, Alberto Gilardino, in conferenza stampa ha presentato la sfida alla formazione di Mourinho:

Domani sarà la prima di una serie di gare ravvicinate. Ci saranno cambi? "Assolutamente. Soprattutto nella partita di domani. Valutazioni e sensazioni nelle due partite soprattutto nella rotazione di alcuni giocatori. Però dobbiamo pensare alla partita di domani"

Novità dall'infermeria? "Dobbiamo valutare Ekuban che oggi ha avuto un problemino, Vogliacco mi auguro di averlo la prossima settimana"

Che Roma si aspetta? "Una squadra forte quanto riguarda la forza fisica. Può tornare Pellegrini, si affideranno a Dybala e Lukaku, ha due esterni di gamba e struttura fisica ma anche giocatori dietro che alzano i centimetri. Una squadra molto concreta e difficile da incontrare sotto il punto di vista fisico ma noi abbiamo cercato di portare delle soluzioni per cercare di proporre nella metà campo avversaria".

Come vivi questo momento difficile? "Sono molto cosciente di quello che sto facendo. Non posso rimproverarmi nulla perchè lavoro 24 ore su 24, vedo i ragazzi quotidianamente. A volte si sbaglia, a volte si fanno cose corrette ma sono molto lucido e sono molto cosciente di questo momento. Come ho detto all'inizio, il nostro percorso passa anche da momenti di difficoltà che vanno superati, bisogna mettersi l'impermeabile. Quando piove bisogna mettersi la corazza vincente che ti permette di andare avanti. Quando uno lavora e cerca di trovare soluzioni per la squadra, deve andare avanti per la sua strada. La squadra è viva e vogliosa di fare questa partita, sa la squadra che andremo ad affrontare, le difficoltà ma sa anche cosa vogliamo fare"

