Genoa, Gilardino: “I ragazzi sono stati eroici. Non era semplice battere la Roma”

Le parole dell'allenatore rossoblù: "Gol corale eccezionale quello di Gudmundsson ma non solo quello. La squadra è viva e vogliosa”

Daniele Aloisi Collaboratore

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la partita contro la Roma. Queste le sue parole:

GILARDINO A DAZN

Sulla partita. “Grandissima partita e prestazione. Grande atteggiamento. In riunione avevo parlato di coraggio e atteggiamento. Sono stati a tratti eroici i ragazzi questa sera per lo spirito e quello che hanno fatto vedere in campo. Abbiamo avuto due infortuni ma chi è entrato si è fatto trovare pronto. La squadra è viva e vogliosa”.

Preoccupato per le condizioni degli infortunati? “Sono da valutare nei prossimi giorni. Faremo degli accertamenti ma perdiamo due giocatori importanti per noi. Sono fiducioso di avere giocatori che sono entrati e hanno fatto la differenza. Questo per un allenatore è gratificante”.

Le ripartenze oggi sono state la chiave. “Gol corale eccezionale quello di Gudmundsson ma non solo questo. Affrontare la Roma con giocatori che rientravano e che avevano qualità non era semplice. Volevamo alternare la pressione alta a quella intermedia. Volevamo riconquistare palla anche un po’ più avanti e così è stato. I ragazzi sono stati bravi”.

Come ti stai comportando con Retegui? “Lavoriamo dopo gli allenamenti sia con lui che con gli altri attaccanti. La volontà è di chiedergli giocate e situazioni. Deve sapere giocare spalle alla porta e venir fuori dalla marcatura. Ci lavoriamo continuamente. Il ragazzo ha fame e voglia di fare un percorso importante”.

Qual era l’obiettivo con il cambio di Messias? Come lo ha visto? “C’era Matturro con difficoltà fisica quindi siamo passati a 4 dietro e lui è stato il mio primo pensiero. EÈun giocatore ritrovato e confido su di lui perché ha tanto talento”.

