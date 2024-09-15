Il Genoa centra un punto insperato in casa contro la Roma, acciuffando il pareggio al 96' grazie al gol di De Winter. Nel postpartita l'analisi e il commento dell'allenatore rossoblù Alberto Gilardino.

GILARDINO A DAZN

Si aspettava il gol del pareggio? "La felicità è stata soprattutto per la reazione della squadra, avevo chiesto di essere resilienti nella gara. Nel primo tempo abbiamo faticato troppo soprattutto nelle distanze, abbiamo subito troppo. Nel secondo tempo abbiamo cambiato qualcosa, merito alla squadra per la reazione, abbiamo messo la Roma in difficoltà lavorando anche con Vitinha e Frendrup sui lati e gli attaccanti. Per il secondo tempo giocato credo sia un risultato giusto".

Il secondo tempo ti ha ripagato con i cambi. "Sì, avevo bisogno di più ampiezza e da lì abbiamo creato il gol e tanto giro palla importante dove potevamo fare meglio. Bene per come è entrato Malinovskyi, l'avevo risparmiato nel primo tempo perché era rientrato dalla nazionale con un problema al ginocchio. Ci ha dato tanta sostanza, abbiamo bisogno di lui".

I due centrocampisti offensivi più Frendrup può diventare una consuetudine nel tempo? "È una soluzione. Abbiamo lavorato così anche la scorsa stagione quando dovevamo svoltare e fare qualcosa di diverso. Ci abbiamo lavorato in settimana, ma dovevamo avere equilibrio anche all'inizio, bisogna capire chi affrontiamo. Ma è un'ipotesi, oggi avevamo giocatori fuori come Messias e Zanoli che hanno gamba e possono interpretare questo modulo tattico. Sono valutazioni che farò settimana dopo settimana".

Avete pareggiato nel finale come con l'Inter. "Sono felice per De Winter, gli sto addosso quotidianamente perché ha enormi potenzialità. Oggi ha fatto un secondo tempo superlativo coronato dal gol finale. Merito a tutta la squadra, chi gioca dall'inizio e chi subentra deve determinare, i cambi sono stati efficaci ed è andata bene".

Ci sarà il derby di Coppa Italia: è uno stimolo o un impiccio? "Ora abbiamo una partita fondamentale a Venezia e il focus è lì, poi penseremo al derby. Sappiamo che partita è per tutti i genoani, ma ad oggi dobbiamo pensare al Venezia".