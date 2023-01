Genoa, Gilardino: “Devo dire bravi ai ragazzi. Peccato per il risultato”

Le sue parole: "Sono stati bravi a interpretare la gara con equilibrio e completezza"

Alberto Gilardino ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la sconfitta con la Roma. Queste le sue parole:

"Normale che non posso essere soddisfatto del risultato, quando si perde non si può esserlo. Sono contento della prestazione, sapevamo che la Roma è molto forte e ben strutturata, che ha fatto più del 47% dei gol su calcio piazzato e stasera siamo stati bravi in quella situazione. Devo dire bravi ai ragazzi per atteggiamento e prestazione. Peccato per il risultato".

Alla fine l'ha risolta Dybala."Ci voleva molto probabilmente un giocatore così per risolvere questa partita, ha fatto un grandissimo gol. La mia idea era di cambiare qualcosina nella struttura della squadra, chi ha giocato lo aveva fatto poco in precedenza e stasera hanno fatto bene. Sono stati bravi a interpretare la gara con equilibrio e completezza. Alcune volte dovevamo sfruttare in modo migliore certe uscite di prima dalla difesa".

Secondo te questo Genoa è pronto per la promozione diretta o manca qualcuno? "Noi dobbiamo provarci, lavoriamo ogni giorno per quello. Siamo in rincorsa, in questi giorni abbiamo fatto un grande lavoro e ho avuto grandi risposte. L'obiettivo è quello, ma bisogna pensare una partita alla volta e lo dico sempre. Da domani si pensa subito al Venezia, cercando di ottenere il massimo da ogni partita".

Voi ex campioni del mondo state andando bene in panchina: com'è stato il tuo impatto? "Ci proviamo, la passione è quella. Io sono arrivato da un mese, siamo partiti molto bene prima di Natale ma adesso è un altro capitolo. Da lunedì si riparte con il Venezia in casa. Il campionato è difficile, siamo consapevoli della nostra identità e i nostri valori, su questi dobbiamo lavorare".