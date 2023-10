Genoa, Gilardino: “Contro la Roma abbiamo dimostrato di stare bene fisicamente”

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro l'Udinese. L'ex attaccante ha ricordato la vittoria dei rossoblù contro i giallorossi di giovedì. Queste le sue parole: “Fisicamente stiamo bene, lo abbiamo dimostrato con la Roma e oggi, avessimo avuto problemi non avremmo tenuto bene anche oggi con l’Udinese che è di gamba. Dovremo lavorare per migliorare anche sotto questo aspetto”.