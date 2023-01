Genoa, Gilardino: “Abbiamo grande motivazione. Mourinho è un esempio per tutti”

L'allenatore del Genoa , Alberto Gilardino , interviene a Mediaset in occasione della sfida di Coppa Italia contro la Roma . Queste sono le sue parole.

Come avete preparato la partita? "Abbiamo studiato le grandi qualità della Roma. Noi abbiamo fatto una buona preparazione, stasera vogliamo dare delle risposte. Oggi giocano alcuni ragazzi che hanno avuto meno spazio e vediamo come rispondono davanti a questo stupendo stadio".

Che sensazioni ti dà affrontare Mourinho? "È un grande allenatore e una grande persona. È un esempio per tutti, per me ancora di più perché sono all’inizio della mia carriera. Abbiamo grande motivazione, dobbiamo essere accorti e capire i momenti della gara".