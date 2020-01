Genoa, esercitazioni tattiche in vista della Roma: aggregati anche alcuni Primavera

Anche il Genoa scalda i motori in vista dei giallorossi. Come riporta il sito ufficiale rossoblù, a tre giorni dal match con la Roma al centro sportivo Ginaluca Signorini il programma si sta sviluppando tra lezioni in sala video ed esercitazioni pratiche. A margine dei lavori personalizzati e delle rifiniture tecniche, la parte centrale dell’allenamento ha visto la squadra impegnata in una partitella undici contro undici, per seguire il solco tracciato da mister Nicola nei primi giorni. Il gruppo sta facendo quadrato in tutto e per tutto, in ottica di una sfida che vale tanto sul piatto della salvezza. La squalifica di capitan Criscito apre per mister Nicola un fronte di intervento per la sostituzione, ma il tempo non manca per pesare le soluzioni. Con la squadra si sono allenati cinque elementi della Primavera.