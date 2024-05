Genoa, De Winter: “Lukaku si blocca con tutta la squadra. Stiamo difendendo bene”

La Roma ha provato tanto il tiro da fuori area perché fa fatica a trovare Lukaku, ha toccato solo 7 palloni ed è anche merito tuo. E' così che si blocca l'attacco della Roma? "Si blocca con tutta la squadra, un giocatore solo non può fermare uno come Lukaku. Ci stiamo difendendo bene, speriamo di fare gol e continuare così".

