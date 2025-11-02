Genoa, De Rossi favorito per la panchina: previsto un incontro a Milano

Daniele De Rossi, dopo la rescissione con la Roma, è pronto a tornare in panchina. Magari al Genoa, che ieri ha annunciato l'esonero di Vieira e che domani scenderà in campo a Reggio Emilia contro il Sassuolo con in panchina Murgita e Criscito. E proprio De Rossi sarebbe il preferito del club rossoblù. Secondo Matteo Moretto, in queste ore ci sarà un incontro con l'ex allenatore della Roma a Milano. In corsa c'è anche Vanoli, nel mirino pure della Fiorentina in caso di separazione con Pioli.