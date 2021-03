Genoa, Ballardini: “Roma squadra molto forte, sarà una partita difficilissima”

Il Genoa esce con un punto dal derby con la Samp di Ranieri (1-1), anche se con un po’ di rammarico per una partita, secondo Davide Ballardini, giocata meglio rispetto agli avversari. Il Grifone smuove comunque la classifica con il gol di Zappacosta, ex Roma (ma non sarà l’unico), che domenica tornerà all’Olimpico. Alle 12.30 è in programma proprio Roma-Genoa: “Se guardiamo avanti o indietro in classifica? Proseguiamo guardando avanti e per noi avanti vuol dire domenica, abbiamo una partita difficilissima contro una squadra molto forte come la Roma. Guardiamo la partita che abbiamo domenica”, le parole del tecnico rossoblù Ballardini a ‘Sky Sport’.