Gemitaiz: “Spero che Dybala se ne vada, è “fracico” e prende troppi soldi”

Il noto rapper sull'addio di Ranieri: "Nessun tifoso della Roma non è dalla parte di Ranieri, gli sono grato, ma se le cose non funzionano…"

Il noto rapper Gemitaiz ha rilasciato un'intervista al podcast de La Gazzetta dello Sport. L'artista e musicista ha raccontato la sua passione per la Roma - lunedì era allo stadio per Roma-Fiorentina - ed è stato coinvolto sui temi d'attualità giallorossa, tra cui l'addio di Ranieri e la possibile partenza di Dybala. Ecco le sue parole.

"La maglia di Totti dello scudetto ricorda un periodo super felice. Quando ero ragazzino amavo tutti i giocatori della Roma, ma lui è sempre stato il simbolo di quei tempi, anche se probabilmente lo è ancora oggi. Se lo vedessi gli stringerei la mano e lo ringrazierei".

Le piacerebbe riaverlo alla Roma? "Sarebbe bello averlo all'interno del progetto, ma se non succede ci sarà qualche motivo. Io la seguo a prescindere da queste dinamiche".

Come ha preso l'addio di Ranieri?"Mi dispiace, è un simbolo del romanismo. Voleva andare in pensione da tanti anni, non credo fosse la soluzione mandare via Gasperini. Nessun tifoso della Roma non è dalla parte di Ranieri, gli sono grato, ma se le cose non funzionano… Ha detto più volte che voleva smettere, è più naturale e spontaneo che vada via lui. Gasperini è un grande allenatore, facciamo sempre gli stessi punti da un bel po' di anni, diamogli modo di dar via al progetto".

Dybala o Malen, chi preferisce? "Dico Dybala per quello che ha dimostrato negli anni. Lui è fracico come diciamo a Roma, ma è un piacere vederlo giocare. Spero che se ne vada, prende troppi soldi e non gioca mai".