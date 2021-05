Gemitaiz: “Non si può scrivere un inno romanista migliore di quello di Venditti”

Il rapper: "Non potrei comporre un altro inno della Roma, mi sentirei a disagio"

Davide De Luca, in arte Gemitaiz ha rilasciato una lunga intervista a Metro nella quale ha affrontato diversi temi. Il rapper, romano e romanista, sulla scena musicale dal 2003 con sei album pubblicati, ha parlato anche della sua fede giallorossa e dell'eventualità di poter comporre un nuovo inno della Roma. "Scrivere l'inno della Roma? No, non si può fare meglio di quello che ha fatto Venditti e mi sentirei a disagio: non è da Davide. Non è da me! Non ho fatto dei feat che mi sono stati richiesti e mi avrebbero giovato ma non li sentivo miei. Io sono così!". L'inno attuale dei giallorossi è il brano Roma Roma Roma, composto da Antonello Venditti, che fa parte del lato A di un vinile pubblicato per la prima volta nel 1975. Il brano fu fatto ascoltare all'allora presidente Gaetano Anzalone e a Niels Liedholm, suscitando subito un grande successo tanto da volerlo fa diventare l'inno ufficiale. Non tutti sanno però che il nome originale del brano è “Roma (non si discute, si ama)”.