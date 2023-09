Gemitaiz e l’annuncio speciale: il lancio del nuovo album con la maglia della Roma

Un tifoso molto speciale ha deciso di annunciare il suo nuovo disco indossando la maglia della Roma. Si tratta del famosissimo rapper italiano Gemitaiz che è pronto a lanciare molto presto il suo nuovo album. Il noto cantante romano non ha mai nascosto la sua fede romanista. Per questa occasione così importante ha infatti voluto pubblicare sul suo profilo Instagram una foto con addosso la maglia giallorossa personalizzata: il numero 10 (una cifra simbolica per i tifosi) rappresenta il decimo mixtape della saga che ha consacrato anni di grandi successi a partire dal 2009, mentre la sigla "QVC" significa "Quello che vi consiglio" e sarà il titolo del nuovo album. Il rapper è stato molto spesso ospite allo stadio Olimpico per seguire la sua amata Roma ed è uno dei più famosi artisti italiani che sostiene da sempre la squadra giallorossa.