Gautieri: “La Roma deve puntare allo scudetto. Scamacca colpo importante”

L'ex giallorosso tende la mano a Mourinho: "Ha sempre rispettato tutti e anche lui va rispettato. Con Scamacca la Roma prende un asset importante per i prossimi 7 anni"

Il mercato della Roma è in un momento di stand-by, soprattutto per la questione attaccante. L'obiettivo primario resta Gianluca Scamacca, che piace moltissimo a Tiago Pinto e vuole regalarlo a Mourinho. Anche secondo l'ex giallorosso Carmine Gautieri il centravanti del West Ham è il giocatore ideale. Ecco le sue parole a 'TMW Radio':

Che valutazione dai al mercato della Roma sinora. È Scamacca l’uomo giusto per la svolta? “Scamacca è un giocatore importante. Anche Belotti ed Abraham sono forti. Gli attaccanti vivono di momenti e di annate. Un giocatore come l’ex Sassuolo può risolvere molte situazioni. In questi due anni con Mourinho sono state fatte cose importanti”.

L’obiettivo è quello di tornare tra le prime quattro? “Una piazza come Roma non può accontentarsi dell’arrivare tra le prime quattro. Deve puntare ai primissimi posti. Sono anni che la Juve non domina, l’anno scorso ha vinto il Napoli. La Roma ha fatto un gran salto di qualità con Mourinho anche col raggiungimento delle due finali. La Capitale deve puntare a vincere lo Scudetto”.

Ndicka e Aouar? “La Roma ogni anno sta aggiungendo qualcosa. Un difensore e un centrocampista di qualità, sicuramente. Nelle due fasi daranno una mano. Serve prendere un grande attaccante”.

Che tipo di Mourinho si aspetta il prossimo anno? “Mourinho ha sempre rispettato tutti e tutto. Ha il suo modo di fare, di allenare, di vivere le partite, di gestire il gruppo. Va rispettato. Non ha mai mancato di rispetto a nessuno; sappiamo che un allenatore come lui ha grande personalità, rispetto ad altri profili, quindi qualsiasi cosa fa viene amplificata. Parlo per quello che so personalmente”.

Il gioco della Roma è adatto a Scamacca? “Con Scamacca la Roma prende un asset importante per almeno 7 anni. Diventare un idolo dei tifosi della Roma è il sogno di qualsiasi calciatore. E lui è romanista. Non dimentichiamo Belotti ed Abraham, perché ogni anno ha una storia a sé”.