Gattuso conferma: “Per Mancini nessun problema, solo un affaticamento”

Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza a tre giorni dalla semifinale playoff contro l'Irlanda del Nord. Gli Azzurri saranno impegnati giovedì a Bergamo, in caso di vittoria la finale per strappare il pass per il Mondiale sarà contro una tra Bosnia e Galles. Queste le sue parole sulle condizioni di Mancini uscito ieri per un problema al polpaccio: "Scamacca ha un problema all'adduttore, lo valutiamo giorno dopo giorno. Bastoni uguale. Tonali oggi farà un lavoro a basso carico e domani speriamo di averlo a disposizione. Per Mancini è un affaticamento, nessun problema".