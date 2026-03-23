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Gattuso conferma: “Per Mancini nessun problema, solo un affaticamento”

Gattuso conferma: “Per Mancini nessun problema, solo un affaticamento” - immagine 1
Gianluca sarà a disposizione del ct per la sfida contro l'Irlanda del Nord
Redazione

Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza a tre giorni dalla semifinale playoff contro l'Irlanda del Nord. Gli Azzurri saranno impegnati giovedì a Bergamo, in caso di vittoria la finale per strappare il pass per il Mondiale sarà contro una tra Bosnia e Galles. Queste le sue parole sulle condizioni di Mancini uscito ieri per un problema al polpaccio: "Scamacca ha un problema all'adduttore, lo valutiamo giorno dopo giorno. Bastoni uguale. Tonali oggi farà un lavoro a basso carico e domani speriamo di averlo a disposizione. Per Mancini è un affaticamento, nessun problema".

 

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