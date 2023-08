Gasperini: “Zapata deciderà il suo futuro con la società. Non l’ho tolto dal mercato”

Le parole del mister: "Con lui e Muriel ho un rapporto tale che se ci sono, sono felice, se vanno via significa che sono felici loro e io altrettanto"

Zapata lo ha fatto giocare titolare, quindi lo ha tolto dal mercato?“Io non lo tolgo. Se lo vedo bene lo faccio giocare. Rispetto lui e Muriel e non mi metterò mai di traverso, a favore o contro qualunque loro scelta. Gli devo troppo e devono essere felici. Decideranno con la società quali sono le prospettive e cosa vogliono fare. Con loro ho un rapporto tale che se ci sono, sono felice, se vanno via significa che sono felici loro e io altrettanto".