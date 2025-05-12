Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN prima dell'inizio della partita contro la Roma. Queste le sue parole:

Ogni partita è a sé. Raggiungere la Champions matematicamente è uno stimolo in più? "Sì assolutamente. È un percorso di tanti mesi. Adesso siamo arrivati alle partite decisive. Sappiamo bene qual è la matematica e questa è la prima di 3 potenziali partite. Cercheremo di mettere la parola fine al traguardo fin da subito".

La Roma sta facendo una cavalcata incredibile. Ha fatto 9 vittorie per 1-0. Come pensate di battere questa solidità? "Quello che ha fatto la Roma in questi mesi è sotto gli occhi di tutti compresi i risultati, la concretezza e la solidità. Conosciamo bene la Roma. La affrontiamo con le nostre caratteristiche che ci hanno portato a fare questo tipo di campionato".

Quanti minuti ha Lookman? "Centoventi compresi i supplementari se ce ne fosse bisogno".