Gasperini conquista un nuovo riconoscimento. L'allenatore della Roma ha vinto la quinta edizione del Premio "Un Cuore da Leone – Gian Luigi Corti", istituito da Stelle nello Sport per ricordare lo storico giornalista sportivo e dirigente Stella d'Oro al merito sportivo. Il tecnico giallorosso ha superato nel voto della giuria, presieduta da Filippo Grassia, quattro grandi nomi dello sport italiano: Arianna Fontana, Gregorio Paltrinieri, Ambra Sabatini e Nicolò Martinenghi. A fare la differenza sono stati i valori che contraddistinguono il premio: passione, impegno, generosità e la capacità di non arrendersi davanti alle difficoltà. "Gian Piero Gasperini non è solo un allenatore, è l'architetto di un sogno calcistico divenuto realtà", ha sottolineato Michele Corti, presidente di Stelle nello Sport. Nel motivare il riconoscimento, ha evidenziato il coraggio del gioco offensivo del tecnico, la capacità di valorizzare i giovani e il lavoro svolto nel corso degli anni a Genova, Bergamo e oggi a Roma. Il premio, un'opera d'arte realizzata dal pittore ligure Nicola Perucca, sarà consegnato domenica 8 novembre a Genova, durante il tradizionale Charity Event di Stelle nello Sport a sostegno della Fondazione Gigi Ghirotti.