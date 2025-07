Gasperini torna a Bergamo per i casoncelli. La ristoratrice: “Buona fortuna!”

Non ci sono dubbi che, nonostante le strade professionali tra Gian Piero Gasperini e l'Atalanta si siano separate, il legame tra il tecnico piemontese e la città di Bergamo continuerà a rimanere saldo. D'altronde non è facile dimenticare nove anni di successi, culminati con la vittoria dell'Europa League, considerando anche che Gasperini è cittadino onorario di Bergamo dal 2019. Nei giorni scorsi l'attuale allenatore della Roma è tornato in Lombardia, come rivelato dalla foto condivisa su Instagram da Trattoria D'Ambrosio o, come nota a tutti, 'da Giuliana'. Attivo da oltre mezzo secolo, il locale serve piatti tipici della tradizione orobica in un clima conviviale e d'aggregazione e Gasperini, come diversi calciatori passati per la Dea, ne sono veri e propri clienti abituali. La ristoratrice ha condiviso lo scatto con il neo-tecnico giallorosso scrivendo "Nostalgia dei casoncelli... Buona fortuna!". Giuliana era già stata protagonista di un simpatico siparietto con Gasperini, lo scorso marzo, quando dopo una delle tante cene nella sua trattoria preparò una torta speciale con l'invito "Non andare via!". In quelle settimane, infatti, Gasp aveva annunciato che non ci sarebbero stati ulteriori rinnovi di contratto oltre la naturale scadenza nel 2026. Alla fine la separazione con l'Atalanta è arrivata un anno prima, direzione Roma, ma l'affetto rimarrà sempre.