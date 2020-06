Gasperini: “Tanti punti ancora in palio, ma il quarto posto è al riparo”

Giampiero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post gara del match con l’Udinese, vinto per 3 a 2. Queste le sue dichiarazioni riguardanti la corsa Champions: “Trenta punti non possono ancora metterci al riparo totalmente, ma questa vittoria ci mette sicuramente al riparo da possibili rischi sul quarto posto. Le gare ora cominciano a pesare, sicuramente con la Lazio abbiamo speso molte energie nervose. Eravamo stanchi, c’è più fatica: abbiamo dovuto fare cinque cambi in anticipo rispetto a quanto previsto, ma i ragazzi hanno mostrato qualità. Abbiamo sempre cercato di vincere la partita“.