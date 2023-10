Gasperini promuove la Roma: “Può giocarsela con le prime. Dipende da Dybala e Lukaku”

Il tecnico della dea ha parlato della lotta scudetto mettendo in prima fila anche la formazione di Mourinho

Nel corso di una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'allenatore dell' Atalanta , Giampiero Gasperini , si è espresso anche sulla possibile lotta scudetto. Nonostante la falsa partenza della Roma la sua previsione per la stagione è tutt'altro che negativa. Ecco di seguito le sue parole:

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.