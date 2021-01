Gasperini su Gomez: “Soffrivamo e ho cambiato qualcosa, ma non ha accettato le mie scelte”

L’Atalanta centra un’altra vittoria fondamentale nella scalata Champions League. Dopo il 4-1 rifilato al Benevento, Gasperini si gode la striscia di risultati positivi: “Siamo entrati nel campionato, abbiamo ritrovato fiducia ed entusiasmo”. Ai microfoni di ‘Sky Sport’, il tecnico dei nerazzurri torna anche a parlare del caso Gomez: “Se avevo ragione io? È stata una scelta dettata dal fatto che io avevo bisogno di provare un altro tipo di squadra. Stavamo soffrendo e in quel momento Gomez non si adattava“.

Gasperini spiega la dinamica della rottura col ‘Papu’, accostato anche alla Roma sul calciomercato: “Il mio era sempre ed esclusivamente un motivo tecnico, vedevo che il centrocampo soffriva molto, e ho fatto una scelta per aiutare di più de Roon e Freuler. L’abbiamo fatto anche in passato, solo che stavolta la decisione non è stata accettata“.