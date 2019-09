Gasperini: “Solo l’amore per l’Atalanta ha impedito di farmi tentare dalla Roma”

La rivincita non arriva. Gian Piero Gasperini esce dall’Olimpico con tre punti in tasca, in barba ai romanisti che speravano nella “vendetta” dopo il no delle scorsa estate. L’Atalanta batte la Roma 2-0. Il tecnico dei bergamaschi ha detto la sua al termine della partita.

GASPERINI A SKY

La Roma veniva da tre vittorie di fila, avete vinto meritatamente. Gli aspetti che hanno fatto la differenza?

Questa sera i ragazzi hanno fatto una gran partita. La Roma era in crescita, ha un’idea di gioco che piace molto. Temevamo questa partita, abbiamo giocato tutti veramente bene. Ottima gara contro una squadra che ha bisogno ancora di rodaggio ma a me piace molto.

Quanto ha pesato la scelta di mettere Zapata al momento giusto?

Mossa determinante. Giochiamo ogni 3 giorni, Duvan non ha mai saltato una partita. È necessario partire dalla panchina, per fortuna riescono a essere spesso determinanti.

Dove può arrivare Malinovskyi?

Piace a tutti. È un giocatore di livello, è anche dotato di un buon tiro. Sono contento anche per Kjaer. È arrivato all’ultimo, era un po’ in ritardo di preparazione, questa era la partita giusta.

Come ha fatto a dire no alla Roma?

Quando fai campionati come quello dello scorso anno, ci possono essere queste tentazioni. Solo l’amore che ho verso l’Atalanta e che Bergamo ha nei miei confronti lo ha impedito.

Voto a questa partita?

Dico 10 e lode a tutti quanti, era veramente difficile questa sera.