Gasperini: “Sentiamo l’importanza della partita e dell’avversario, tensione alta”

"Grande entusiasmo. Orgoglioso di essere un punto di riferimento"

Ha sensazioni positive oggi arrivando allo stadio? “Sensazioni di una partita molto sentita, vedendo anche l’entusiasmo e come ci hanno accolto i tifosi per strada quindi sappiamo dell’importanza della gara, dell’avversario che è di valore quindi sono quelle partite dove l’attenzione è sempre molto alta”.

Ieri Mourinho ha definito l’Atalanta come un modello: è orgoglioso di questo? “Indubbiamente è un orgoglio grandissimo per me per la squadra per la società, per tutti. Sappiamo però che tutte le volte si riparte da capo da 0-0, abbiamo davanti ancora tante partite da giocare”.