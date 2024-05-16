Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni della stampa in occasione del Uefa Media Open Day ed ha parlato della finale di Europa League in programma il 22 maggio contro il Bayer Leverkusen. Nel parlare dei tedeschi, il tecnico nerazzurro si è soffermato anche sulla semifinale vinta contro la Roma. Ecco le sue parole.

"Dobbiamo ricordare la partita di Lecce, per il campionato abbiamo bisogno di tre punti per la matematica certezza della Champions. Vogliamo chiudere il prima possibile. È chiaro però che il pensiero di tutti è a Dublino e vogliamo arrivarci nella miglior condizione possibile - ha detto -. I numeri sono molto chiari per questa squadra, sappiamo benissimo che non perde da 50 partite. Ha dominato la Bundesliga e ha conquistato la finale, ma la partita con la Roma ci ha dato buona fiducia sotto certi aspetti. Affrontiamo però una squadra top a livello europeo. È una finale e non credo che nelle finali pesi la storia, ma semplicemente la forza e la condizione. La storia è storia, conta il presente".