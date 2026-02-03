Gasperini: “Sconfitta che va accettata”. El Aynaoui: “Ma ora guardiamo avanti”

La Roma esce sconfitta da Udine per il gol fortunoso di Ekkelenkamp, ma non meritando comunque di vincere. I giallorossi restano comunque perfettamente in corsa per la Champions League e una battuta d'arresto contro una squadra molto complicata al momento fa parte del percorso. Ai canali ufficiali del club ha parlato il mister Gian Piero Gasperini: "Partita difficile, molto combattuta, l'Udinese è una squadra molto fisica, però i ragazzi hanno fatto una buona partita, anche soffrendo, c'è stato qualche episodio sfortunato nel finale, ma si cresce anche così. Non tutte le partite sono pulite, questa non lo era, noi abbiamo retto bene, ci aspettavamo magari di giocare un pò meglio negli ultimi 16 metri, ma sono sconfitte che si devono accettare, si deve guardare avanti, usciamo con voglia di fare". Dello stesso avviso anche Neil El Aynoaui: "Era una partita difficile per noi, perché penso che abbiamo aspettato di concedere un gol per avere una reazione. Non dobbiamo più pensare a questa partita, dobbiamo pensare alla prossima, partita dopo partita, la stagione è lunga e dobbiamo pensare al futuro".