Gian Piero Gasperini si avvicina a grandi passi alla panchina della Roma. Secondo quanto riportato da Sky Sport, è partito il conto alla rovescia per arrivare alla chiusura. I contatti con il club giallorossi sono proseguiti in queste ore. Il tema principale è il mercato: il tecnico si aspetta una visione condivisa e garanzie per poter lavorare al meglio. La Roma considera Gasperini l'uomo giusto per iniziare un nuovo ciclo. La fumata bianca si avvicina e il tecnico è pronto per iniziare un nuovo percorso professionale dopo aver formalizzato l'addio all'Atalanta.