Gasperini ritrova l’attacco: col Cagliari può rientrare anche Dybala

Zaragoza può debuttare col Cagliari e anche l'argentino è pronto a tornare
Gasperini trova e ritrova pian piano pezzi importanti per lo sprint di febbraio che può essere già decisivo. Oltre al nuovo acquisto Zaragoza, che dovrebbe partire da subito titolare contro il Cagliari, il tecnico della Roma può riabbracciare presto anche Paulo Dybala. Come confermato da 'La Gazzetta dello Sport' e 'Il Messaggero', l'argentino potrebbe rientrare nei convocati già per la partita di lunedì sera all'Olimpico contro il Cagliari. Da valutare poi l'effettivo minutaggio nelle gambe della Joya.

