In circa un anno Gasperini è riuscito nell'impresa di conquistare l'affetto della piazza. La possibilità di chiudere il campionato al quarto posto è in Champions sarebbe un traguardo che qualche tempo sembrava più lontano che mai. La società ha puntato forte su di lui nel momento di maggior tensione e lui vuole rispondere con i risultati. In conferenza, il tecnico ha parlato degli obiettivi della sua Roma nel breve, ma anche nel lungo termine: "Sono venuto qui per vincere? Assolutamente sì, mi sono dato tre anni di tempo. Perché in queste piazze non puoi stare 10 anni senza avere risultati. Andare in Champions era difficile, perché dovevamo eliminare qualche big, più il Como, l’Atalanta, il Bologna e la Lazio che ha una rosa importante. Mi ero posto questo traguardo". Gasp ha tracciato anche quella che è, nel suo pensiero la via da seguire: "Si parla di giocatori giovani, di squadre sostenibili, ma le squadre sono sostenibili quando fanno risultati e alzi il livello di tutti i giocatori, dei giovani e dei meno giovani, di chi gioca e di chi non gioca. L’obiettivo è fare una squadra forte e raggiungere gli obiettivi”. Il primo passo è tornare in Champions, per il futuro Gasperini punta molto in alto.