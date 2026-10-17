Una vittoria dal sapore particolare per Gian Piero Gasperini. Il tecnico raggiunge la vittoria numero 300 in Serie A ed è il quinto allenatore nella storia del campionato italiano a riuscirci. Davanti a lui Nereo Rocco (302), Luciano Spalletti (306), Allegri (325) e Trapattoni (352). La speranza è che possa scrivere altri capitoli sulla panchina giallorossa. La prossima sarà contro il Napoli di Allegri che oggi ha perso 1-0 contro il Venezia. Prima, però, il match di Champions League con lo Slovan Bratislava martedì, sempre all'Olimpico.