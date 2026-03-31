Non è un mistero che dalle parti di Trigoria l'aria non sia delle più distese. Alla Roma rimangono 8 gare per cercare di centrare il traguardo Champions, ma, a più riprese, Gasperini ha manifestato la sua insofferenza per una gestione del mercato non proprio a lui congeniale. Come riporta Matteo Moretto, la tensione tra il tecnico e Massara è ancora in essere, con differenze di vedute, emerse in particolare durante il mercato di gennaio. Se Gasp può essere felice di Malen, lo stesso non si può dire per l'esterno sinistro (richiesto fin dall'estate), con Zaragoza che sta deludendo. Divergenze che porteranno la Roma e i Friedkin a dover fare delle scelte a fine stagione. A campionato concluso, infatti, ci sarà un confronto diretto - con i texani presenti - per capire se si potrà ancora andare avanti con Gasperini e Massara dalla stessa parte, oppure se sarà necessaria una separazione.