Gasperini incontra il tifoso giramondo a Burton: “Dobbiamo essere pronti per l’esordio”

BURTON UPON TRENT Gian Piero Gasperini sta iniziando a conoscere i tifosi della Roma e l'amore incondizionato dei romanisti che hanno già risposto presenti per la prossima stagione: staccate 40.000 tessere e l'Olimpico è già pronto per i soliti sold out. Ieri il tecnico al Saint George's Park ha conosciuto Juha Ahtinen, l'incredibile tifoso finlandese che segue la Roma ovunque. Gli è stato presentato come il 'matto finlandese' e Gasp ha sorriso prima di scattare una foto con lui e prendere la sciarpa del Roma Club Finlandia. Poi anche uno scambio di battute tra i due: "Siamo pronti per il Bologna?" - ha chiesto il tifoso - e Gasp ha risposto: "Dobbiamo esserlo!". L'esordio in campionato si avvicina, il 23 agosto Mancini e compagni affronteranno i rossoblu all'Olimpico. E ci sarà anche Juha che ha raccontato a Gasperini di aver assistito a 80 partite la scorsa stagione tra prima squadra, Primavera e Femminile. Sempre partendo da Helsinki. Oltre 200.000 chilometri per seguire la squadra giallorossa, praticamente cinque volte il giro del mondo.