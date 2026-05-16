Tra gli argomenti principali per la Roma in questi giorni c'è senza dubbio il rinnovo dei giocatori in scadenza, soprattutto Paulo Dybala. Dopo un'iniziale distanza, ora lo scenario che si sta facendo strada è quello di un prolungamento, che senza dubbio lascerebbe contento Gasperini. Il tecnico ne ha parlato nella conferenza stampa prima del derby: "Quanto sono fiducioso sul ruo rinnovo? Intanto è importante che entrambe le parti, proprietà e giocatore, abbiano questa idea. Io lo trovo molto positivo, quando c'è la volontà da entrambe le parti si può trovare la soluzione". Poi sugli altri: "Pellegrini e Celik? C'è la proprietà qui. Sono situazioni che potevano essere molto pesanti, avere tanti giocatori in scadenza che potevano accordarsi con altri. Questo è un grande segno di attaccamento alla Roma e professionalità quello che hanno fatto questi giocatori. La proprietà sta cercando di risolvere queste situazioni e sono fiducioso".