L'incontro è finalizzato a fare il punto e ottenere chiarimenti sull'assenza di nuovi innesti fino a questo momento
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Ha fatto molto rumore la scelta di Gian Piero Gasperini di non parlare al termine della vittoria contro il Lecce. Il successo, oltre a risollevare il morale della squadra dopo la sconfitta di Bergamo, ha permesso al tecnico piemontese di raggiungere quota 1000 punti conquistati in Serie A, diventando il terzo allenatore di sempre a riuscirci. Ma la gioia è stata di breve durata: Gasperini ha deciso di esprimere il proprio malcontento con un assordante silenzio. Il motivo? Il mercato. Il tecnico si aspettava maggiori rinforzi da parte della proprietà e ha preferito non rispondere a domande sulle trattative in corso. In questo contesto, per la giornata di domani è previsto un incontro importante con i Friedkin, finalizzato a fare il punto sul mercato e ottenere chiarimenti sull’assenza di nuovi innesti fino a questo momento.
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