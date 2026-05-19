La qualificazione in Champions da miraggio è diventata una realtà possibile, anzi molto più che possibile. Dopo una lunga rincorsa, la Roma ha finalmente il destino nelle proprie mani e con una vittoria a Verona si assicurerebbe il quarto posto in classifica. In città dopo la vittoria nel derby e il sorpasso sulla Juventus, non si parla d'altro ma Gasperini vuole tenere i piedi per terra. Come riportato da Stefano Carina su Il Messaggero infatti, ieri il tecnico ha incrociato dei tifosi all'interno di un bar in zona Parioli e uno di loro, scherzando, gli ha riferito di essersi tenuto tutti i martedì e mercoledì liberi, alludendo chiaramente ai giorni delle sfide di Champions League. Gasp, divertito dal siparietto, ha però risposto in modo scaramantico. La qualificazione infatti non è ancora realtà: tutto passa da Verona. La Roma non dovrà prendere sottogamba l'impegno contro una squadra già retrocessa, ma certamente intenzionata a salutare la categoria e il proprio pubblico nel migliore dei modi. La Champions è lì, molto vicina, ma fino a domenica dovrà regnare scaramanzia e concentrazione. Almeno per Gasp.