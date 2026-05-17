Domani gli esami strumentali per Ndicka. Col Verona non ci sarà Wesley

Redazione
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Roma-Lazio, tra cori e fumogeni: ecco l'arrivo del pullman giallorosso

Un giorno di riposo per la Roma dopo la vittoria nel derby. Gasperini concede un po' di respiro alla squadra, appuntamento a Trigoria fissato a martedì pomeriggio per preparare il match contro il Verona. Ai giallorossi servono tre punti per ipotecare la Champions League. Gasp spera di riavere a disposizione Venturino e Pellegrini mentre rimane in dubbio Koné che oggi non è sceso in campo a causa di un piccolo problema muscolare. Da valutare anche Ndicka, uscito per un infortunio alla coscia destra. Non ci sarà Wesley espulso dopo la rissa con Rovella.

Festa giocatori Gasperini AS Roma v SS Lazio - Serie A

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