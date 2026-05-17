Roma-Lazio, tra cori e fumogeni: ecco l'arrivo del pullman giallorosso

Un giorno di riposo per la Roma dopo la vittoria nel derby. Gasperini concede un po' di respiro alla squadra, appuntamento a Trigoria fissato a martedì pomeriggio per preparare il match contro il Verona. Ai giallorossi servono tre punti per ipotecare la Champions League. Gasp spera di riavere a disposizione Venturino e Pellegrini mentre rimane in dubbio Koné che oggi non è sceso in campo a causa di un piccolo problema muscolare. Da valutare anche Ndicka, uscito per un infortunio alla coscia destra. Non ci sarà Wesley espulso dopo la rissa con Rovella.