Gasperini: “Con la Roma distacco non definitivo, ma possiamo arrivare davanti”

L’Atalanta batte 2-1 la Roma e si prepara nel migliore dei modi agli ottavi di Champions League contro il Valencia. Al termine del match ha parlato il tecnico dei bergamaschi Gian Pero Gasperini. Queste le sue parole.

GASPERINI A DAZN

Vogliamo analizzare la tempistica perfetta per la sostituzione di Pasalic. Perché non lo ha fatto entrare subito?

“Era quello il momento giusto. Abbiamo degli equilibri e possiamo cambiare spesso la partita. Oggi avevamo qualche difficoltà nel primo tempo nell’essere pericolosi, anche se abbiamo fatto una buona partita. A seconda dell’avversario in alcuni momenti servono altri ruoli e altri interpreti. Gomez possiamo utilizzarlo quando serve in mezzo al campo e quando serve in maniera più offensiva. Quando fai gol dopo 19 secondi è più semplice. Era fondamentale ritrovare equilibrio in mezzo al campo”.

E’ stato osannato dalla gente. Come si convive con questo entusiasmo?

“Non ci sono molti esempi con questo entusiasmo. Sarà così anche mercoledì a San Siro. Si sposterà una città. Nonostante fossimo in svantaggio ci hanno spinto. Hanno una benzina superiore.

Avete messo una bandierina sul quarto posto?

“E’ una vittoria importante ma ci sono quattordici partite ancora. Abbiamo convinzione che possiamo giocarcela, che possiamo tornare in Champions e che dipende da noi. Con la Roma non è definitivo il distacco, è una squadra forte e ci sono ancora molte partite. Siamo convinti di poter arrivare davanti alla Roma”.

Avete fatto fatica ma ci aspettavamo un quarto d’ora arrembante ed è arrivato. Avete attaccato con forza e foga. Avete record europeo dei gol dei subentrati. Nulla viene per caso e come si allena questo fatto, far entrare il giocatore con l’intensità giusta?

“Le alternative maggiori le abbiamo in quel ruolo di centrocampo. In attacco avevamo solo Muriel, le altre squadre hanno più attaccante di noi. E’ chiaro che dobbiamo trovare soluzioni alternative con centrocampisti con l’attitudine al gol. Poi ci sono Ilicic e Gomez. Riusciamo a variare i ruoli. E’ una cosa che ci ha portato a segnare tantissimi gol senza dare punti di riferimento. Non è necessario che giochi sempre Zapata, la sua assenza ci ha portato a sperimentare”.

Il primo gol è uno schema con Djimsiti che l’appoggia a Palomino. La Roma ha pressato alto, poi hai iniziato a guidare il Papu Gomez. Lì la partita è cambiata…

“Tecnicamente possiamo far meglio. Abbiamo sbagliato molto anche in disimpegno. Loro avevano preparato delle chiusure e ci rubavano spesso palla sulla destra. Abbiamo variato poco e tecnicamente non eravamo nella miglior serata. Abbiamo migliorato la velocità e l’esecuzione dei passaggi. Zapata era diventato un riferimento per Smalling, che ha fatto un’ottima gara. Spostare il Papu ci ha aiutato”.

Hai studiato il Valencia?

“Sì, ho visto ieri sera il match con l’Atletico di ieri. E’ una bella gatta da pelare. Sarà una sfida dura, specialmente al Mestalla, che ieri è stato impressionante. Sarà una bella lotta. Hanno dei valori ma sarà una partita esaltante. Andremo a San Siro con 45 mila persone”.