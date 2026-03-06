Se Daniele De Rossi ha scritto un bel pezzo di storia della Roma, soprattutto da calciatore, e ora guida il Genoa,Â Gian Piero GasperiniÂ Ã¨ uno dei tecnici piÃ¹ vincenti della lunga, gloriosa e spesso travagliata epopeaÂ rossoblÃ¹. Da dieci anni l'allenatore di Grugliasco sfida il Grifone da avversario, prima con l'Atalanta e da questa stagione con la Roma, ma non ha mai dimenticato la squadra con cui per la prima volta si Ã¨ imposto in Serie A. Gasp ha rilasciato un'intervista al Secolo XIX in cui parla soprattutto di questo

A cosa penserÃ quando domenica uscirÃ dal tunnel che dagli spogliatoi fa sbucare sul prato del Ferraris?

«A quell'applauso che i tifosi genoani mi riservarono quando tornai qui per la prima volta da avversario. In quel momento ero l'allenatore del Palermo, quell'applauso mi emozionÃ² e mi commosse. Lo metto tra le piÃ¹ grandi soddisfazioni della mia carriera. Al Genoa ho vissuto otto anni belli e intensi, a quel club e quei tifosi sono rimasto molto legato. Ora sono alla guida della Roma, ogni volta che torno l'emozione si rinnovaÂ»

A fine dicembre vinse la Roma senza discussioni ma da allora entrambe le squadre sono cresciute e migliorate, anche grazie al mercato.

«Ãˆ vero, sono due squadre in salute, sono cresciute e stanno lottando ognuna per i propri obiettivi con l'ambizione di potercela fare. Se lo meriterebbero entrambe. E so che la gara di domenica sarÃ molto dura, perchÃ© il Genoa sta bene, gioca un calcio di qualitÃ e conosco la pressione che quello stadio puÃ² mettere sugli avversariÂ».

De Rossi non avrÃ Baldanzi, che si Ã¨ di nuovo fermato per problemi muscolari.

«Questo mi spiace perchÃ¨ nelle ultime partite stava dimostrando tutto il suo valore. Ha avuto un lungo periodo in cui non ha avuto problemi fisici, poi tra dicembre e gennaio Ã¨ incappato nell'influenza e in un infortunio muscolare che lo hanno frenatoÂ».

Da gennaio ha a disposizione Venturino, un giovane nato e cresciuto nel settore giovanile del Genoa a cui ha giÃ dato spazio e fiducia. Che idea se ne Ã¨ fatto?

«Ãˆ un ragazzo che ha delle qualitÃ importanti, ci torneranno molto utili. Ha giÃ avuto spazio, se lo Ã¨ meritato e deve continuare cosiÂ».

Champions e salvezza, riusciranno Roma e Genoa a conquistarle?

«Il campionato Ã¨ ancora lungo e gli obiettivi non sono facili, c'Ã¨ tanta concorrenza. Ma sono convinto che entrambe abbiano le qualitÃ per riuscire a raggiungerli. E per me sarebbe una doppia gioiaÂ».