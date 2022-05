Gasperini: “Auguro alla Roma di vincere la Conference ma di perdere a Torino”

L'allenatore atalantino al termine del match contro il Milan: "Le chance di arrivare in Europa sono quelle che dice l’aritmetica ma la posizione in classifica è sicuramente immeritata"

Gianpiero Gasperini, al termine della sconfitta a San Siro contro il Milan, ha parlato ai microfoni di Dazn, analizzando la partita e le possibilità di vedere la sua squadra in Europa la prossima stagione: “Le chance di arrivare in Europa sono quelle che dice l’aritmetica. Dobbiamo sperare che la Roma non vinca a Torino e magari augurargli di vincere la Conference League così saremmo tutti contenti. Sono comunque molto felice del campionato dell’Atalanta. È stato uno dei più difficili. La posizione in classifica è sicuramente immeritata”.