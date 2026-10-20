Antipasto di Napoli-Roma. Gasperini e Allegri sono stati protagonisti di un siparietto a Sky Sport dopo le due gare di Champions League. La Roma ha battuto 4-0 lo Slovan Bratislava, mentre il Napoli ha battuto il Bodo/Glimt 4-3. "Ciao Max, arrivo arrivo. Ci vediamo sabato", ha detto il tecnico. Poi è arrivata la risposta di Allegri: "Abbiamo vinto tutti e due e arriviamo con un bel morale. Non avevate nemmeno bisogno, noi un po' di più di voi". Infine arriva la replica di Gasp:: "Adesso basta però, non esageriamo (ride, ndr)". Appuntamento a sabato al Maradona.