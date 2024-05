Atalanta, Gasperini: “La Roma col Bayer ha fatto bene. È andata vicino alla rimonta”

Giampiero Gasperini alla vigilia della finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport: "La Roma ci ha dato fiducia perchè è andata vicina a superare il turno". Il tecnico nerazzurro ha continuato dicendo: "Poi le due partite hanno preso preso una piega diversa, sia all'andata che al ritorno. Avevano ribaltato il 2-0 dell'andata. La Roma ha fatto sicuramente bene". L'allenatore dell'Atalanta ha parlato anche della possibilità di consegnare all'Italia un altro posto in Champions League: "Abbiamo la sensazione che c'è tanta gente che tiferà per noi, non solo per proprio tornaconto ma perchè rappresentiamo l'Italia e la rappresentiamo bene". Quella di domani per la Roma è una partita importantissima in quanto la vittoria degli orobici potrebbe aprire le porte della Champions, invece in caso di sconfitta i giallorossi giocheranno l'Europa League.