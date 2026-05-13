Maurizio Gasparri, Senatore della Repubblica e noto tifoso della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti all'Olimpico in occasione della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Il primo tema trattato, ovviamente, è stato il caos in merito alla stracittadina in programma il prossimo weekend: "La Prefettura era decisa su lunedì, sento di questo tentativo di compromesso con la partita alle 12 e Sinner alle 17:30 per evitare che qualcuno sia indotto in tentazione di usare la platea internazionale del tennis per qualche bravata. Questa è la preoccupazione della Prefettura. Capisco il Prefetto e anche gli altri punti di vista, come gli altri interessi e le televisioni. Le ragioni di sicurezza vanno rispettate, il Prefetto di Roma è una persona seria. Vedremo se ci sarà quest'accordo". Un commento, poi, anche sulla sua presenza allo stadio questa sera: "E' la Coppa Italia, ma sono della Roma e sono interessato alla rincorsa Champions e a vincere il derby". Poi Gasparri ha detto la sua sull'eventuale rinnovo di Dybala, lanciando anche una stoccata a Gasperini: "Dybala poteva dare di più alla Roma, ma il fisico a volte lo mette di fronte a delle difficoltà. E' un giocatore di classe, la cosa migliore sarebbe rimanere a Roma rivedendo un po' cifre e ingaggi: è una persona seria e per questo mi piace, come Ranieri e Falcao. Gasperini no? Ho fatto un elenco...".