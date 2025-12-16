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Casting in attacco: Zirkzee il preferito di Gasp. Si valuta lo scambio Dovbyk-Beto

La Roma è alla caccia di un nuovo attaccante sul mercato di gennaio. La richiesta di Gasperini è Joshua Zirkzee che considera perfetto per il suo gioco. La trattativa con il Manchester United è stata già avviata ma non sarà semplice. La chiave è la volontà del ragazzo che dovrà spingere per andare via da Old Trafford. L'alternativa resta Yuri Alberto. La Roma però si muove anche su altri tavoli e una delle ipotesi vagliate dalla dirigenza è anche quella di uno scambio "interno" tra Artem Dovbyk e Beto. L'attaccante dell'Everton (proprietà Friedkin) è in scadenza 2027 e a Trigoria lo seguono da tempo. Difficilmente si tratterebbe di uno scambio secco, visto il diverso valore di mercato dei due giocatori e per il fatto che il contratto dell'attaccante giallorosso scade nel 2029. Da capire anche la volontà del centravanti ucraino che si sta riprendendo dall'infortunio.

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