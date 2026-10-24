Napoli-Roma non è mai un appuntamento ordinario e, come spesso accade, questa volta il confronto si arricchisce di un reticolato di storie e destini incrociati che sembrano scritti appositamente per un copione ad alta tensione. Al Maradona non sarà una serata facile per Gian Piero Gasperini, alle prese con una vera e propria emergenza a livello di infortuni e desideroso di sfatare diversi tabù che lo vedono protagonista nel confronto con Massimiliano Allegri. Un giocatore su cui Gasp potrà tornare a fare affidamento è Donyell Malen, già tornato martedì contro lo Slovan Bratislava in Champions League ma out nell'ultima di campionato contro il Genoa per squalifica. In casa Napoli, invece, il peso dell'attacco sarà tutto su Rasmus Hojlund, l'ex allievo proprio di Gasperini.

L'ex "allievo" Hojlund, Gasp e il salto a Manchester prima di Napoli

Fu proprio sotto la gestione del tecnico di Grugliasco, nella stagione 2022-23 all'Atalanta, che il centravanti danese esplose, imparando a devastare le difese con le sue folate fisiche e quell'attacco selvaggio allo spazio. Dopo un'annata con 34 presenze, 10 gol e 4 assist, la cessione a peso d'oro al Manchester United. Per un costo complessivo di 85 milioni. Una cifra monstre, che ha sicuramente aumentato le aspettative (non rispettate oltremanica) sul suo conto. Poi il ritorno in Italia, a Napoli, con l'obiettivo di ritrovarsi dopo qualche stagione con più ombre che luci a Old Trafford. Oggi Hojlund è il punto di riferimento offensivo degli azzurri, la prima minaccia con cui la retroguardia giallorossa dovrà fare i conti. Almeno in linea teorica, visto che dai sostenitori partenopei non mancano le critiche sul rendimento del centravanti danese e in generale sulla proposta di gioco di Allegri.

Malen ora cerca la conferma al Maradona. E spunta un retroscena

Nel febbraio scorso, nel 2-2 al Maradona, Hojlund non fu protagonista di una prestazione con i fiocchi. Anzi. Il palco se lo prese tutto Malen, sbloccando il match su assist di Zaragoza al 7' e riportando i giallorossi avanti su rigore al 71'. Proprio quel Donyell che, sbarcato da pochi giorni nella Capitale, aveva già conquistato tutti a suon di gol. Ora Bobby vuole confermarsi a Fuorigrotta, lì dove avrebbe potuto giocare neanche un anno fa. Già perché, come rivelato da Il Mattino, lo scorso gennaio il Napoli aveva messo nel mirino l'attaccante olandese, senza però poi rendere concreto l'interesse. La chiamata di Gasp, l'impatto a Roma, l'amore della piazza... il resto è storia giallorossa.